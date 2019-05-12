مناقشة مصفوفة أعمال لجنة الخدمات لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

صنعاء - سبأ :

كرس اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة عضو مجلس الإدارة المشترك لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حميد عاصم، لمناقشة مصفوفة الأعمال المشتركة للجنة الخدمات بأمانة العاصمة والمحافظة.

وأكد الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الخدمات عبدالفتاح الشرفي ونائبه فارس الكهالي وأعضاء اللجنة ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين في الأمانة والمحافظة وتنمية الموارد المالية.

وأشار الاجتماع إلى المهام الكبيرة المناطة باللجنة، وصلاحيتها لإضافة أي مهام وتطوير المقترحات وتنقيحها، لافتا إلى ضرورة قيام كل مكتب خدمي في الأمانة مع نظيره في المحافظة بإعداد خطة مشتركة وطارئة لهذا العام مع تحديد الموازنة لتنفيذ الخطة.

وأكد أهمية إعطاء الأولوية للمناطق القريبة والمتداخلة بين الطرفين في عملية التنمية، والعمل على حل مشاكل التداخل والرفع بالصعوبات مع الحلول المناسبة.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف واختصاصات أعمال اللجنة والنماذج الخاصة بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع والتكلفة التقديرية ومقارنة رسوم الأوعية الايرادية المختلفة المتفاوت رسومها بالزيادة والنقص بالمكاتب والوحدات الإدارية والصناديق بالإضافة إلى أنواع الأوعية الايرادية المهدرة على مستوى الامانة والمحافظة.

كما استعرض نماذج لأهم احتياجات كل قطاع ومصفوفة الخطة العاجلة المشتركة لكل قطاع وكذلك خطة الإستجابة والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الطارئة.

واثري الاجتماع بالعديد من الملاحظات التي تصب في مصلحة العمل.. مستعرضا عدد من الصعوبات والتداخلات القانونية في اختصاصات العديد من المكاتب.

وأكد الاجتماع على أهمية الوضوح والشفافية وإنجاز الخطط الموضوعة وتنفيذها بدقة .. مشيرا إلى ما يتمتع به المجتمع من تداخل وتشابك.

ولفت المجتمعون إلى اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لكافة أنشطة وأعمال مجلس الإدارة المشترك أو اللجان الفرعية المنبثقة منه.. مثمنين حرص القيادة السياسية على إنجاح أعمال المجلس وتحقيق الأهداف المنشودة.







[12/مايو/2019]سبـأ