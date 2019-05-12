توزيع أكثر من ألف سلة غذائية لأسر الشهداء بمديرية بني مطر بصنعاء [12/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

دشنت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث في محافظة صنعاء أمس السبت، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة البصائر، توزيع ألف و43 سلة غذائية لأسر الشهداء في مديرية بني مطر.



وأوضح مدير عام فرع الهيئة الوطنية بمحافظة صنعاء عبدالمعين الشريف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التوزيع تأتي ضمن أنشطة فرع الهيئة الوطنية الهادف إلى تخفيف معاناة أسر الشهداء والنازحين والفئات الأشد ضعفا في المجتمع في إطار محافظة صنعاء.



وأكد أن جهود فرع الهيئة الوطنية ستستمر بما يكفل تعزيز العمل الإنساني في إطار المحافظة ، مشيداً بدور مؤسسة البصائر في العمل الإنساني والإغاثي وعملية التنمية المستدامة في العديد من المديريات التابعة للحافظة.



واشار الشريف إلى ان فرع الهيئة الوطنية بمحافظة صنعاء مستعد لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام مؤسسة البصائر ، وأي مؤسسات ومنظمات اخرى تقدم خدماتها الإغاثية والإنسانية في محافظة صنعاء.



حضر التدشين نائب مشرف المحافظة يحيى المؤيدي ومدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء بمحافظة صنعاء صالح حمزة.

سبأ