ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - مايو - 2019 الساعة 01:57:12ص
ترحيب وردود أصداء واسعة عربية ودولية بإعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة بالحديدة من الطرف الوطني
حظيت عملية إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة بمحافظة الحديدة "الصليف ورأس عيسى والحديدة"، بإشادة وردود أفعال محلية وإقليمية ودولية، واعتبرتها خطوة متقدمة من الطرف الوطني.
وزير الخارجية البلجيكي يطالب بتعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي
دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز إلى تعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي لاستخدامها في العدوان العسكري المتواصل على اليمن منذ اربع سنوات.
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.
مليار دولار خسائر قطاع الشباب والرياضة جراء العدوان الغاشم
باتت المنشآت الشبابية والبنية التحتية الرياضية اليمنية أطلالاً تحكي لزائريها، قصة أربع سنوات خلت وهي تتلقى صواريخ العدوان الذي أسكن حركة روادها من رياضيي وشباب اليمن.
آخر الأخبار:
أمسية رمضانية تناقش الوضع الصحي بعمران (مصحح)
مناقشة مصفوفة أعمال لجنة الخدمات لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
توزيع أكثر من ألف سلة غذائية لأسر الشهداء بمديرية بني مطر بصنعاء
النفط يغلق مستقرا وينهي الأسبوع على انخفاض مثأثرا بمخاوف التجارة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
النفط يغلق مستقرا وينهي الأسبوع على انخفاض مثأثرا بمخاوف التجارة
[12/مايو/2019] نيويورك  - سبأ:
أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر يوم الجمعة، منهية الأسبوع على انخفاض مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن زادت واشنطن الرسوم الجمركية على بضائع صينية، وهو ما ألقى بظلاله على نقص في الإمدادات العالمية وتوقعات بارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.62 دولار للبرميل. لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.3 بالمئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق عند 61.66 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على هبوط قدره 0.5 بالمئة.

وبعد أسبوع مضطرب، يشعر المستثمرون بقلق بشأن احتمال استمرار حرب تجارية مريرة بين الولايات المتحدة والصين لفترة أطول على الرغم من مساع في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاق.

والتوترات التجارية المتنامية بين أكبر مستهلكين للنفط في العام قد تؤثر على الطلب على الخام. وأظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة والصين شكلتا معا 34 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
بيانات إحصائية للحكومة التونسية تظهر تجاوز العجز التجاري الملياري دولار
وزير التجارة العراقي يعلن عن حصاد بلاده لنحو 500 ألف طن من القمح المحلي
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
إستقرت أسعار الذهب عند 1284 دولار للاوقية
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 70 دولاراً للبرميل
الولايات المتحدة ترفع نسبة التعريفات الجمركية على منتجات صينية
انخفاض الأسهم الاوربية تحت ضغط التوترات التجارية بين الصين وأمريكا
إستقرار أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية امريكية صينية
ارتفاع معدل التضخم في الصين إلى أعلى مستوى
الاتحاد الأوروبي: عازمون على مواصلة التجارة المشروعة مع إيران
العدوان السعودي على اليمن
24 شهيدا وجريحا جلهم أطفال ونساء حصيلة جريمة العدوان بالضالع
[12/مايو/2019]
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
[11/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[11/مايو/2019]
إصابة طفلين واحتراق عدد من منازل المواطنين في الحديدة جراء خروقات الغزاة والمرتزقة
[10/مايو/2019]
وفاة خمس نساء ورجل مسن بسبب الجوع واستشهاد امرأة في الحديدة
[09/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by