سان جيرمان يعود للانتصارات بفوز معنوي بعد هزيمة وتعادلين [12/مايو/2019] باريس ـ سبأ:

استعاد باريس سان جيرمان السبت نغمة الانتصارات بالدوري الفرنسي لكرة القدم وحقق فوزا معنويا على مضيفه أنجيه بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة، بعد هزيمة وتعادل في مباراتيه الأخيرتين في المسابقة.



وأحرز هدفي الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا وأنخل دي ماريا في الدقيقتين 20 و58 بينما، سجل هدف أنجيه فلافيان تايت في الدقيقة 88 في مواجهة شهدت طرد البرازيلي ماركوس كوريا لاعب سان جيرمان في الدقيقة 85.



ورفع النجم البرازيلي نيمار رصيده إلى 15 هدفا قبل نهاية الدوري بجولتين خلف زميله الفرنسي كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين بـ 30هدفا ونيكولاس بيبي لاعب ليل بـ 20هدفا وأدينسون كافاني بـ 17هدفا.



ويحتل سان جيرمان القمة برصيد 88 نقطة وسبق له أن حسم لقب الدوري منذ الجولات الماضية، في حين تجمد رصيد أنجيه عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.



وكانت نتائج الفريق الباريسي قد تراجعت في الفترة الأخيرة من الموسم وتعادل بمباراته الماضية أمام نيس 1-1 وخسر المواجهة التي سبقتها أمام مونبيليه ب 2-3، في حين فشل في الحصول على لقب كأس فرنسا نهاية أبريل/نيسان الماضي بخسارته في النهائي بركلات الترجيح أمام رين 5-6 بعد التعادل 2-2في الوقت الأصلي للمباراة.

سبأ