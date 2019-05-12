مصرع وإصابة 20 مرتزقاً بعملية هجومية في المتون بالجوف [12/مايو/2019] الجوف - سبأ:

قتل وأصيب 20 من مرتزقة العدوان بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بجبهة حام بمديرية المتون بالجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع خمسة مرتزقة وإصابة 15 آخرين بعملية هجومية على مواقعهم في جبهة حام.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير دبابة وطقم عسكري للمرتزقة بقصف مدفعي في جبهة حام.



ولفت المصدر إلى استهداف تجمعات للمرتزقة خلف صفر الحنايا بصاروخ من طراز زلزال1 موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم.

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