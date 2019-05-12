الجنيد يناقش مع وكيل محافظة ريمة مستوى الأداء الخدمي بالمحافظة [12/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد أمس مع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي عدد من القضايا المتصلة بالأداء الخدمي بريمة.



وتطرق اللقاء لمستوى تقديم الخدمات الأساسية في مجال الطرق والكهرباء بالمحافظة بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وتخفيف معاناهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتعزيز الأداء وتحصيل الإيرادات الزكوية بالمحافظة وكذا الصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة.

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