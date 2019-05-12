[11/مايو/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية .
واستعرض الاجتماع الذي ضم نواب مدير مكتب التربية بالمحافظة ورؤساء الشعب التعليمية ومدراء الإدارات ، آلية تشكيل اللجان الفرعية للامتحانات ومهامها على ضوء قرار وزير التربية ، والإلتزام بالتعميمات الوزارية بما يضمن تنفيذ الامتحانات وإنجاحها بالشكل المطلوب.
وثمن الاجتماع جهود الكادر التعليمي والتربوي المبذولة في التهيئة للعملية الامتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية .
سبأ