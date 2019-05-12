ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.