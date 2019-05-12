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آخر تحديث: الأحد، 12 - مايو - 2019 الساعة 01:57:12ص
ترحيب وردود أصداء واسعة عربية ودولية بإعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة بالحديدة من الطرف الوطني
حظيت عملية إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة بمحافظة الحديدة "الصليف ورأس عيسى والحديدة"، بإشادة وردود أفعال محلية وإقليمية ودولية، واعتبرتها خطوة متقدمة من الطرف الوطني.
وزير الخارجية البلجيكي يطالب بتعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي
دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز إلى تعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي لاستخدامها في العدوان العسكري المتواصل على اليمن منذ اربع سنوات.
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.
مليار دولار خسائر قطاع الشباب والرياضة جراء العدوان الغاشم
باتت المنشآت الشبابية والبنية التحتية الرياضية اليمنية أطلالاً تحكي لزائريها، قصة أربع سنوات خلت وهي تتلقى صواريخ العدوان الذي أسكن حركة روادها من رياضيي وشباب اليمن.
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  محلي
مناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية بصنعاء
[11/مايو/2019]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار،  الاستعدادات  لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية .



 واستعرض الاجتماع الذي ضم نواب مدير مكتب التربية بالمحافظة ورؤساء الشعب التعليمية ومدراء الإدارات ،  آلية  تشكيل اللجان الفرعية للامتحانات ومهامها على ضوء قرار وزير التربية ، والإلتزام بالتعميمات الوزارية بما يضمن تنفيذ الامتحانات وإنجاحها بالشكل المطلوب.



 وثمن الاجتماع جهود الكادر التعليمي والتربوي المبذولة في التهيئة للعملية الامتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية .
 

سبأ
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