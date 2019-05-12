باريس سان جرمان يتغلب على أنجيه 2-1 ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس – سبأ :

فاز فريق باريس سان جرمان المتوج بطلاً على مضيفه أنجيه 2-1 في مباراة بين الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل النجم البرازيلي نيمار الهدف الأول للضيوف بعدما تابع برأسه في الشباك كرة عرضية وصلته من مواطنه داني ألفيش (20)، مسجلا هدفه الـ 15 في البطولة في المركز الرابع لترتيب الهدافين بفارق 15 هدفا عن المتصدر زميله الفرنسي كيليان مبابي.



وكان سان جرمان ضمن الاحتفاظ باللقب في المرحلة الـ 33، وبات الهدف في المراحل الخمس الأخيرة اضافة أكبر عدد ممكن من النقاط الى رصيده الذي ارتفع اليوم الى 88 نقطة مقابل 45 للخاسر في المركز الـ 12.



وفي الشوط الثاني، ساهم نيمار في صنع الهدف الثاني عندما رفع كرة عالية من ركلة ركنية وتابعها الأرجنتيني أنخل دي ماريا برأسه في المرمى (58).



وأكمل فريق العاصمة الدقائق الخمس الأخيرة من زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركينيوس اثر ارتكابه خطأ ضد ويلفريد كانغا فنال الحمراء مرفقة بركلة جزاء جاء منها هدف تقليص الفارق يعد نجاح فلافيان تايت في التنفيذ (86).



ويلعب اليوم نيس مع نانت، أميان مع تولوز، ديجون مع ستراسبورغ، كان مع رينس ونيم مع موناكو.



وتختتم المرحلة غداً الأحد بلقاءات رين مع غانغان، ليل مع بوردو ومرسيليا مع ليون.

[11/مايو/2019]سبأ