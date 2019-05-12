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أبناء مديرية أزال بأمانة العاصمة يحيون ذكرى جريمة قنبلة نقم
[11/مايو/2019]
صنعاء-سبأ:

أحيا أبناء مديرية أزال بأمانة العاصمة اليوم ذكرى جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني لجبل نقم بقنبلة نيترونية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيدا وجريحا.

وفي الفعالية أشاد رئيس مجلس التلاحم القبلي بأمانة العاصمة ناجي السلامي بصمود وتضحيات أبناء مديرية أزال ومواقفهم في مواجهة العدوان، ودعمهم المستمر في رفد الجبهات بالمال والرجال .

وجدد إدانته لجريمة جبل نقم المروعة وكافة جرائم تحالف العدوان الوحشية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من أربع سنوات.

فيما استعرض أمين محلي المديرية عادل الشعثمي في كلمة المجلس المحلي وحسين فضة عن أبناء المديرية الآثار التدميرية والنفسية لجريمة نقم التي خلفت أكثر من 400 شهيدا وجريحا جلًهم أطفال ونساء، إلى جانب الدمار الذي خلفه على أحياء المديرية وتضرر مئات المنازل والمنشآت العامة والخاصة.

تخلل الفعالية فقرة فنية قدمها أبناء المديرية وسلطت الضوء على مخططات العدوان وصور من صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.

حضر الاحتفال مدير مديرية أزال عبدالعزيز شعلان وعدد من المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية وعدد من المواطنين .

سبأ
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