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  ثقافة
توصل 180 دولة لاتفاق لخفض كميات مخلفات البلاستيك التي تلقى في البحار
[11/مايو/2019]
جنيف – سبأ :

أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت عن توصل نحو 180 دولة إلى اتفاق امس الجمعة يهدف لتحقيق خفض حاد في كميات مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في المحيطات حول العالم.

واتفقت الدول على تعديل اتفاقية بازل بهدف جعل التجارة العالمية في مخلفات البلاستيك أكثر شفافية وتنظيماً مع ضمان أن يكون التعامل مع هذه المخلفات أكثر أمانا لصحة الإنسان وللبيئة.

وقال السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة رولف باييت في بيان لها ”أنا فخور بأن أطراف اتفاقية بازل توصلت هنا في جنيف هذا الأسبوع إلى اتفاق ملزم قانوناً مع آلية عالمية للتعامل مع مخلفات البلاستيك“.

واضاف البيان ان ”التلوث الناجم عن مخلفات البلاستيك، والمعروف بأنه مشكلة بيئية كبرى تمثل قلقاً عالمياً، وصل إلى نسب وبائية في ظل وجود نحو 100 مليون طن من البلاستيك حالياً في المحيطات، يأتي ما بين 80 و90 في المائة منها من مصادر على الأرض“.

وأشار باييت إلى أن المفاوضات التي بدأت قبل نحو 11 يوماً وشارك فيها 1400 موفد حققت أكثر مما كان متوقعاً.

وأرجع مسؤولون ما تحقق من تقدم إلى تزايد الوعي العام على مستوى العالم بمخاطر التلوث الناتج عن مخلفات البلاستيك على الحياة البحرية.

وقال باييت إن القواعد الجديدة ينبغي أن يكون لها تأثير على تلوث المحيطات وضمان ألا ينتهي المطاف بمخلفات البلاستيك في مثل هذه الأماكن.

سبأ
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