وزير المياه والبيئة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي [11/مايو/2019] صنعاء-سبأ: التقى وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم بصنعاء الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي لدى اليمن ستيفن أندرسون.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالتعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج والسبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون مستقبلا.



كما تم مناقشة موضوع الوقود الخاص بالمؤسسات المحلية بمحافظات الجمهورية لتشغيل آبار المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي.



وتم بهذا الخصوص التأكيد على مواصلة دعم الوزارة بالكمية الشهرية المحددة من الوقود وإيصالها في وقتها المحدد إلى المؤسسات في مختلف محافظات الجمهورية.



وقد ثمن وزير المياه والبيئة التعاون الفاعل من قبل الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي وحرصه على إيصال الوقود الذي يتم توزيعه على المؤسسات المحلية بالمحافظات.



وأكد المهندس الوزير أن الوقود الموصل بواسطة برنامج الأغذية يسهم وبشكل كبير في استمرار ضخ المياه للمواطنين على مستوى المحافظات.



من جانبه أكد أندرسون مواصلة البرنامج في تقديم الدعم المطلوب خاصة في مجال إيصال وقود التشغيل.



وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المياه في مجال إيصال مياه الشرب النظيفة للمواطنين ناهيك عن المساعي الجارية لتطوير المنظومة العامة لشبكة المياه والصرف الصحي.

سبأ