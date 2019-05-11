مناقشة أوضاع القطاع الزراعي في مديرية بدبدة بمأرب [11/مايو/2019] مأرب-سبأ: ناقش إجتماع اليوم ضم مدير مكتب الزراعة بمأرب راجح بليم ومدير مديرية بدبدة درعان السقاف، أوضاع القطاع الزراعي بالمديرية وإحتياجات المزارعين والصعوبات التي تواجههم في ظل العدوان والحصار.



واستعرض الإجتماع سبل تشجيع المزارعين للعودة لزراعة أراضيهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم وبما يسهم في تحقيق تنمية زراعية وإكتفاء ذاتي .



وفي الإجتماع أكد مدير مكتب الزراعة أهمية دور وزارة الزراعة والري في تنفيذ البرامج التي تلبي حاجة المزارعين وتحفزهم للتوسع في زراعة الحبوب، وصيانة الحواجز المائية بالمديرية وتنمية الثروة الحيوانية ومواجهة نفوق المواشي، وتنفيذ حملات التلقيح.



وأقر الإجتماع إعداد خطة لمشاريع تتوافق مع الاحتياجات الزراعية وتحد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للحبوب والإستفادة من المنح المقدمة من قبل المنظمات في جانب تنمية المجتمعات المنتجة.

سبأ