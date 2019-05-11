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وزير الأشغال يناقش مع محافظ الجوف تفعيل العمل بمشاريع الطرق بالمحافظة
[11/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
 ناقش وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق مع محافظ الجوف صالح درمان اليوم آلية بتفعيل العمل بمشاريع الطرق في المحافظة.

وركز اللقاء الذي ضم رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين، على تكثيف العمل لاستكمال مشروع طريق أرحب حزم- الجوف.

واستعرض اللقاء، أعمال الشق والردم والسفلتة التي ستنفذها مؤسسة الطرق والجسور بمشروع طريق أرحب – حزم، الجوف على امتداد 55 كيلومتر بتكلفة ثلاثة مليارات ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل أعمال الصيانة الروتينية للطريق القديم الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف ابتداء من أمانة العاصمة مرورا بمديرية أرحب وصولا إلى الجوف.

وفي الاجتماع أكد وزير الأشغال العامة والطرق اهتمام الوزارة بمشاريع طرق محافظة الجوف باعتبارها من أكثر المحافظات افتقارا لمشاريع البنية التحتية.

ولفت إلى الأهمية التي يمثلها مشروع طريق أرحب - حزم الجوف في تسهيل حركة السير بين العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وأكد الوزير مطلق أنه سيتم استئناف العمل بكافة مشاريع الطرق في المحافظة خلال الفترة القليلة المقبلة.

بدوره أشاد محافظ الجوف باهتمام وزارة الأشغال بصيانة وتوسيع شبكة الطرق في الجوف كونها شريان الحياة الأول للمواطنين.

حضر اللقاء مدير عام الصيانة والطوارئ بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس صادق الجرباني.
سبأ
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