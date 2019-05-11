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مناقشة دور خطباء وعلماء وإعلاميي إب في التصدي للعدوان
[11/مايو/2019] إب -سبأ: ناقشت أمسية رمضانية برئاسة محافظ إب عبد الواحد صلاح دور العلماء والخطباء والمرشدين والأدباء والإعلاميين والأحزاب والتنظيمات السياسية في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته .

واستعرضت الأمسية التى حضرها أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي ووكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وقاسم المساوى وعضوا مجلس النواب الدكتور علي الزنم ونشوان الصبري عدداً من قضايا المحافظة بهدف معالجة الاختلالات وتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين وحل المظالم وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق المشاركون إلى التحديات الراهنة التي يتعرض لها الوطن جراء العدوان والدور المنوط بالجميع في مساندة الجهود الحكومية للحفاظ على الأمن والاستقرار ورفد الجبهات وتوحيد الجبهة الداخلية .

وأشاد المحافظ صلاح بدور العلماء والخطباء والإعلاميين وتفاعلهم الجاد مع مجمل القضايا الوطنية والمجتمعة والتوعية بأهمية دعم جهود التنمية بالمحافظة وتعزيز قيم المحبة والسلام والتكافل والتراحم، وكذا في التحشيد للجبهات ومواجهة العدوان والدفاع عن الوطن .

وأكد حرص أبناء المحافظة على أن يكونوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن في مختلف الميادين ورفد الجبهات وإفشال مخططات العدوان في إثارة الفوضى وإذكاء نار الفتنة بالمحافظة .

وحث المحافظ صلاح العلماء والخطباء والإعلاميين والمثقفين والسياسيين على القيام بدورهم في غرس المفاهيم الوطنية و نبذ ثقافة الكراهية والنعرات التي يسعى من خلالها العدوان إلى تحقيق أجندته التي ترفضها كافة فئات المجتمع .

وفيما يتعلق بالقضايا الخدمية أوضح أنه سيتم خلال الأربعة الأشهر القادمة حفر خمس آبار إضافية وربطها بالشبكة في مدينة إب لإنهاء أزمة المياه، وكذا معالجة قضية الاعتداءات على الحوض المائي ومحاسبة المتسببين فيها.

ووجه محافظ إب بتشكيل لجنتين محلية ومجتمعية لتقييم عمل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومدى التزامها بجدول توزيع المياه على الأحياء والحارات وكذا تقييم أداء صندوق النظافة والتحسين.

وأبدى الاستعداد لتوفير احتياجات المركز الثقافي بما يمكنه من مواصلة دوره بالشكل المطلوب.

من جانبه قال أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إن الأمن والاستقرار الذي تشهده المحافظة وتنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية جاء نتيجة تضافر جهود الجميع واستشعارهم للمسئولية رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن .

بدوره استعرض عضو مجلس النواب الدكتور الزنم الجهود التي بذلت من خلال البرلمان لمعالجة أزمة المياه بالمحافظة ، مؤكداً مواصلة الجهود لتجاوز كافة التحديات التي تواجه المحافظة في مختلف القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها .

فيما أشادت كلمات عن المشاركين في الأمسية بدور الخطباء والإعلاميين في التوعية بالحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وأهمية التصالح والتكافل الاجتماعي خاصة في هذا الشهر الفضيل .

وتطرقوا إلى أهمية تفعيل دور المجتمع في معالجة بعض الاختلالات والقصور، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قيادة المحافظة لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة .
سبأ
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