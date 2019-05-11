الصحة تدين جريمة العدوان في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع [11/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمنازل المواطنين بمديرية قعطبة في محافظة الضالع التي راح ضحيتها سبعة شهداء و17 جريحا معظمهم نساء وأطفال.



وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه الجريمة تضاف لمئات الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من أربع سنوات، مستنكرا الصمت الدولي المطبق تجاه ما يتعرض له ابناء اليمن من جرائم حرب وإبادة يندى لها جبين الإنسانية.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم كل التبعات الإنسانية التي يعاني منها أبناء اليمن، داعيا الى تحمل واجبهم القانوني والحقوقي والإنساني في وقف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كل الجرائم التي يرتكبها بحق اليمن أرضاً وإنساناً.



كما دعا البيان أحرار وشعوب العالم إلى مناصرة الشعب اليمني في مظلوميته والوقوف الى جانب أبناء اليمن للتخفيف من معاناتهم الإنسانية والصحية.

سبأ