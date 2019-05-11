الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يتجه للفوز في الانتخابات [11/مايو/2019] بريتوريا-سبأ:

يتجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم لفوز سهل في انتخابات جنوب أفريقيا اليوم السبت لكن بنسبة أصوات أقل.



وبعد إحصاء 99.9 بالمئة من الأصوات بعد الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء تقدم الحزب بنسبة 57.5 من الأصوات. وفاز حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، بنسبة 20.79 بالمئة من الأصوات بينما حصل حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري على 10.78 بالمئة.



وسيكون هذا أسوأ أداء انتخابي للحزب الذي حكم جنوب أفريقيا دون منازع منذ أول انتخابات حرة في جنوب أفريقيا أنهت حكم الأقلية البيضاء في عام 1994.



وسيكفل فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مقاعد كافية في البرلمان لمنح الرئيس سيريل رامابوسا فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام لكنه قد يتركه دون الدعم الكافي لمواجهة منافسيه داخل الحزب الذين يعارضون إصلاحاته لتعزيز الاقتصاد ومكافحة الفساد.



ولم يسجل حزب المؤتمر الوطني نسبة فوز أقل من 60 بالمئة في أي انتخابات سابقة. ولا تزال النتائج لم تعلن من تسع مراكز انتخاب محلية.



وحل رامابوسا محل الرئيس الذي لاحقته الفضائح جاكوب زوما في عام 2018. وسعى لكسب ناخبي الحزب مجددا الذين انحسرت نسبة دعمهم بسبب تعثر جهود مكافحة الفساد والبطالة وعدم المساواة في الإسكان والأراضي والخدمات.





سبأ