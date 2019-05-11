ليون ونانت مركزا احتجاجات "السترات الصفراء" في السبت الـ26 [11/مايو/2019] باريس-سبأ:

اختار متظاهرو "السترات الصفراء" في السبت الـ26 من الاحتجاجات مدينتي ليون ونانت الفرنسيتين مركزين للتظاهر وذلك في ظل تراجع بريق الحركة في عدد من المدن بينها بوردو، حيث لم يعد يشارك في المظاهرات أكثر من 1500 شخص.



وفي باريس ستنطلق المظاهرة من جوسيو "دعما للمدرسين". وسيغلق محيط جادة الشانزيليزيه الذي يضم القصر الرئاسي والجمعية الوطنية –البرلمان- وكذلك قطاع نوتردام.



وزارة الداخلية الفرنسية أحصت أقل من 19 ألف متظاهر في مسيرات السبت الماضي، في أضعف مشاركة منذ 17 نوفمبر، يوم انطلاق الاحتجاجات، فيما تحدث المنظمون عن أربعين ألف متظاهر.





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