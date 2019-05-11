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آخر تحديث: السبت، 11 - مايو - 2019 الساعة 05:45:08م
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أكثر من 13 آخرين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى
أدى نحو 200 ألف مواطن فلسطيني لمن تزيد أعمارهم عن الـ 40 عاماً، ومن مسلمين من جنسيات أجنبية اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.
مليار دولار خسائر قطاع الشباب والرياضة جراء العدوان الغاشم
باتت المنشآت الشبابية والبنية التحتية الرياضية اليمنية أطلالاً تحكي لزائريها، قصة أربع سنوات خلت وهي تتلقى صواريخ العدوان الذي أسكن حركة روادها من رياضيي وشباب اليمن.
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  محلي
أمسية رمضانية تناقش الوضع الصحي بمحافظة صنعاء
[11/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الوضع الصحي في محافظة صنعاء.

واستعرضت الأمسية تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني" آلية تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وأكدت الأمسية التي حضرها وكيلا وزارة الصحة لقطاعي الرعاية الدكتور محمد المنصور والطب العلاجي الدكتور علي جحاف ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدراء الصحة والمستشفيات في مديريات المحافظة ضرورة تعزيز الأداء بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور المتوكل ضرورة استلهام الدروس من شهر رمضان المبارك في تعزيز قيم التسامح والإخاء والتراحم خاصة مع المرضى وتسهيل تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم كل فيما يخصه سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو مكاتب الصحة وصولاً إلى توفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية يستفيد منها المرضى.
سبأ
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