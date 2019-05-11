أمسية رمضانية تناقش الوضع الصحي بمحافظة صنعاء [11/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الوضع الصحي في محافظة صنعاء.



واستعرضت الأمسية تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني" آلية تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.



وأكدت الأمسية التي حضرها وكيلا وزارة الصحة لقطاعي الرعاية الدكتور محمد المنصور والطب العلاجي الدكتور علي جحاف ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدراء الصحة والمستشفيات في مديريات المحافظة ضرورة تعزيز الأداء بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأكد الدكتور المتوكل ضرورة استلهام الدروس من شهر رمضان المبارك في تعزيز قيم التسامح والإخاء والتراحم خاصة مع المرضى وتسهيل تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم كل فيما يخصه سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو مكاتب الصحة وصولاً إلى توفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية يستفيد منها المرضى.

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