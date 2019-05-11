ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - مايو - 2019 الساعة 05:45:08م
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أكثر من 13 آخرين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى
أدى نحو 200 ألف مواطن فلسطيني لمن تزيد أعمارهم عن الـ 40 عاماً، ومن مسلمين من جنسيات أجنبية اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.
مليار دولار خسائر قطاع الشباب والرياضة جراء العدوان الغاشم
باتت المنشآت الشبابية والبنية التحتية الرياضية اليمنية أطلالاً تحكي لزائريها، قصة أربع سنوات خلت وهي تتلقى صواريخ العدوان الذي أسكن حركة روادها من رياضيي وشباب اليمن.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي
مناقشة أوضاع القطاع الزراعي في مديرية بدبدة بمأرب
وزير الأشغال يناقش مع محافظ الجوف تفعيل العمل بمشاريع الطرق بالمحافظة
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر بعمليات متفرقة بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
[11/مايو/2019] واشنطن-سبأ:
أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.

ومنذ بداية الأسبوع عبر ترامب عن مواقف تتأرجح بين مؤشرات التهدئة والتهديدات حيال الدولة الآسيوية العملاقة. وهذا الوضع لم يتغير الجمعة في ختام جولة من المفاوضات في واشنطن.

فبعدما أكد أن المفاوضات المتعلقة بالتجارة مع الصين كانت "صريحة" و"بناءة"، أمر الرئيس الأميركي بتنفيذ التهديد الذي يكرره منذ أشهر.

وقال الممثّل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر في بيان إن "الرئيس طلب منا أيضا أن نُطلق آلية لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقيّة من الصين تقريبا والتي تُقَدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار".

ويفترض أن تبدأ هذه الآلية الإثنين.

وحاليا تخضع بضائع بقيمة أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية لرسوم جمركية عقابية. وهذه الرسوم رفعت الجمعة من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة لمئتي مليار دولار من هذه البضائع.

ويفترض أن تبدأ آلية فرض الرسم على بضائع بقيمة 300 مليار دولار، ببلاغ عام. كما أن قرار إطلاقها أو عدم إطلاقها يجب أن تسبقه فترة مشاورات.

لذلك لن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل أشهر. وهذا ما يجعل إعلان ترامب أقرب إلى طريقة لتضييق الخناق، لكنه يمكن أن يؤثر على نتيجة المفاوضات.

وحول هذه النقطة بقي ترامب غامضا الجمعة، مؤكدا أن المفاوضات ستتواصل لكن في موعد لم يحدد.

من جهته، أعلن كبير المفاوضين الصينيّين ليو هي أنّ المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستتواصل في بكين على الرغم من العقبات.

وقال ليو لوسائل إعلام صينية بعد جولة المحادثات إن "المفاوضات لم تخفق، بل على العكس، هذا مجرد تطور طبيعي في المفاوضات (...) هذا أمر لا بد منه" بين البلدين،وتحدث عن "ثلاث نقاط خلافية" ما زالت قائمة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال ليو "إذا توصلنا إلى اتفاق، فيجب سحب الرسوم الجمركية العقابية". وتحدث أيضا عن خلاف حول قيمة السلع الأميركية الإضافية التي تعهدت بكين بشرائها لخفض الخلل الهائل في الميزان التجاري بين البلدين.

وعبرت إدارة ترامب الإثنين عن أسفها لتراجع الصين عن تعهدات قطعتها.

ونقطة الخلاف الثالثة هي النص النهائي لاتفاق محتمل. وقال ليو "يجب أن يكون متوازنا".

وشكك ترامب في مصير الرسوم الجمركية الإضافية التي قرر فرضها الجمعة. وقال "يمكن أن ترفع أو لا ترفع" تبعا لتقدم "المفاوضات المقبلة".

وأكد الرئيس الأميركي أن علاقته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ "تبقى قوية جدا"، لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تحادث معه.

وقبيل ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ نقلا عن مصدرين قريبين من الملف أن واشنطن أمهلت بكين ثلاثة أو أربعة أسابيع وإلا ستزيد الرسوم الجمركية على كل واردات الصين التي بلغت قيمتها 539,8 مليار دولار في 2018.

وكانت جولة المفاوضات قصيرة. وغادر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي يقود وفد بكين، مكان الاجتماع بعد ساعتين فقط من دخوله إليه.


سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إستقرت أسعار الذهب عند 1284 دولار للاوقية
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 70 دولاراً للبرميل
الولايات المتحدة ترفع نسبة التعريفات الجمركية على منتجات صينية
انخفاض الأسهم الاوربية تحت ضغط التوترات التجارية بين الصين وأمريكا
إستقرار أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية امريكية صينية
ارتفاع معدل التضخم في الصين إلى أعلى مستوى
الاتحاد الأوروبي: عازمون على مواصلة التجارة المشروعة مع إيران
أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري.
واردات الصين من النفط الخام تسجل ارتفاعا بنسبة 8ر10 في المائة
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
[11/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[11/مايو/2019]
إصابة طفلين واحتراق عدد من منازل المواطنين في الحديدة جراء خروقات الغزاة والمرتزقة
[10/مايو/2019]
وفاة خمس نساء ورجل مسن بسبب الجوع واستشهاد امرأة في الحديدة
[09/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة واستهداف محافظتي صعدة وحجة وعسير
[08/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by