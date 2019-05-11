البنتاغون يقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك [11/مايو/2019] واشنطن-سبـأ:

قال مسؤول أمريكي الجمعة إن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع أقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال الاستقطاع من بنود أخرى من بينها 600 مليون دولار من حساب مخصص لقوات الأمن الأفغانية.



وتضاف هذه الخطوة إلى عملية تحويل أخرى تمت في مارس الماضي لمليار دولار من تمويل الجيش لبناء الجدار الذي قرر الرئيس دونالد ترامب بناءه وهو قرار أثار انتقادات حادة من الكونغرس.



وقال شاناهان في بيان ”تم توفير الأموال من عدة مصادر منها خفض النفقات وتغيير في البرامج وتعديل للمتطلبات وهو ما يضمن الحد الأدنى من التأثير على جاهزية القوات“.



وأضاف أن الجيش الأمريكي لديه أكثر من أربعة آلاف جندي على الحدود إضافة إلى 19 طائرة.



وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه ،وفق ما نقلته وكالة رويترز للانباء، إن التحويل سيشمل 604 ملايين دولار من مبالغ كانت مخصصة لقوات الأمن الأفغانية التي تواجه صعوبات في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق بالبلاد في مواجهة حركة طالبان.







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