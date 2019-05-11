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آخر تحديث: السبت، 11 - مايو - 2019 الساعة 05:45:08م
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أكثر من 13 آخرين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى
أدى نحو 200 ألف مواطن فلسطيني لمن تزيد أعمارهم عن الـ 40 عاماً، ومن مسلمين من جنسيات أجنبية اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.
ترامب يبقى على أقصى حد من الضغط على الصين في خلافهما التجاري
أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على الواردات الصينيّة بأكملها تقريبا، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت مع ذلك أن المفاوضات التجارية ستتواصل.
مليار دولار خسائر قطاع الشباب والرياضة جراء العدوان الغاشم
باتت المنشآت الشبابية والبنية التحتية الرياضية اليمنية أطلالاً تحكي لزائريها، قصة أربع سنوات خلت وهي تتلقى صواريخ العدوان الذي أسكن حركة روادها من رياضيي وشباب اليمن.
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  عربي ودولي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة بحر غزة
[11/مايو/2019] غزة-سبأ:
اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، ثلاثة صيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية نقلا عن أحد الصيادين، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وهي على بعد 6 أميال في بحر مدينة غزة، واعتقلت ثلاثة صيادين من عائلة واحدة ونقلتهم إلى جهة مجهولة، وصادرت مركبهم.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي مهاجمة الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم واعتقالهم.


سبأ
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