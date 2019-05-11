بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة بحر غزة [11/مايو/2019] غزة-سبأ:

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، ثلاثة صيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية نقلا عن أحد الصيادين، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وهي على بعد 6 أميال في بحر مدينة غزة، واعتقلت ثلاثة صيادين من عائلة واحدة ونقلتهم إلى جهة مجهولة، وصادرت مركبهم.



وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي مهاجمة الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم واعتقالهم.





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