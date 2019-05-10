وزير الخارجية العراقي : سلطنة عمان تعتزم إعادة فتح سفارتها في بغداد

بغداد – سبأ :



أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم تسلمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي، أعرب فيها عن عزم بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد.



وقال الوزير العراقي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عُمان السيد يوسف بن علوي يعلمني فيها بنية عُمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد".



واضاف "نرحب كل الترحيب بمقدم الاخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب. مرحباً بكم في بغداد".



من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية في صفحتها على (تويتر) إلى أن "هناك رغبة جادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي بين البلدين".



وشددت الوزارة على أن العراق، يعتقد أن "قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".

[10/مايو/2019]سبأ