ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - مايو - 2019 الساعة 12:05:09ص
وزير الخارجية يهنئ مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بذكرى يوم أوروبا
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف، برقية تهنئة للمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني بمناسبة ذكرى يوم أوروبا.
نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى
أدى نحو 200 ألف مواطن فلسطيني لمن تزيد أعمارهم عن الـ 40 عاماً، ومن مسلمين من جنسيات أجنبية اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.
إستقرت أسعار الذهب عند 1284 دولار للاوقية
إستقرت اسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية الامريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، ما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.
تأهل الرومانية هاليب الى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات
تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الى قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات اثر فوزها اليوم الجمعة على السويسرية بليندا بنتشيتش بنتيجة 6-2 و7-6 و6-صفر.
آخر الأخبار:
توزيع سلال غذائية علی أسر الشهداء بمدينة المحويت
مصرع مرتزقة في عملية إغارة بعسير
قنص اثنين مرتزقة ودك تجمعاتهم بعسير
تدمير دبابة للمرتزقة بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
وزير الخارجية العراقي : سلطنة عمان تعتزم إعادة فتح سفارتها في بغداد
[10/مايو/2019]
بغداد – سبأ :

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم تسلمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي، أعرب فيها عن عزم بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد.


وقال الوزير العراقي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عُمان السيد يوسف بن علوي يعلمني فيها بنية عُمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد".

واضاف "نرحب كل الترحيب بمقدم الاخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب. مرحباً بكم في بغداد".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية في صفحتها على (تويتر) إلى أن "هناك رغبة جادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي بين البلدين".

وشددت الوزارة على أن العراق، يعتقد أن "قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تظاهر الجزائريون للجمعة الـ 12 على التوالي للمطالبة بتغيير جذري في البلاد
الجيش الفرنسي يعلن عن تحرير أربع رهائن في عملية امنية شمال بوركينا فاسو
استشهاد طفل سوري واصابة إثنين آخرين في انفجار لغم ريف دمشق الجنوبي
روسيا تعرقل بياناً في مجلس الأمن الدولي حول سورية بشأن الأوضاع في إدلب
نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى
مقتل اثنين مسلحين في اشتباكات مع الامن الباكستاني في منطقة وزير ستان
مقتل 13 مسلحا في الصومال غارة جوية امريكية
باكستان تؤكد مجددا رغبتها في حل الخلافات مع الهند عبر الحوار
فرنسا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي قرار قد تتخذه ايران بالانسحاب من الاتفاق النووي
الحكومة العراقية تقرر تسليح 50 قرية في محافظة نينوى لصد هجمات (داعش)
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفلين واحتراق عدد من منازل المواطنين في الحديدة جراء خروقات الغزاة والمرتزقة
[10/مايو/2019]
وفاة خمس نساء ورجل مسن بسبب الجوع واستشهاد امرأة في الحديدة
[09/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة واستهداف محافظتي صعدة وحجة وعسير
[08/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[07/مايو/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على كتاف بصعدة
[07/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by