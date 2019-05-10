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  رياضة
تأهل الرومانية هاليب الى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات
[10/مايو/2019]
مدريد – سبأ:

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات اثر فوزها اليوم الجمعة على السويسرية بليندا بنتشيتش بنتيجة 6-2 و7-6 و6-صفر.



وستستعيد المصنفة الثالثة عالمياً صدارة تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات في حال فوزها غداً السبت في النهائي على المتأهلة من مواجهة سلون ستيفنز وكيكي بيرتنز.

وكسرت هاليب بطلة مدريد مرتين إرسال بنتشيتش غير المصنفة في الشوط الأول للمجموعة الأولى لكن اللاعبة السويسرية تعادلت 2-2.

وكررت هاليب الأمر ذاته في الشوط قبل الأخير عبر تسديدة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب لتحسم المجموعة خلال 27 دقيقة.

وحسمت هاليب أي تبادل للضربات مع منافستها لكن بنتشيتش انتفضت في بداية المجموعة الثانية وقدمت أداء أكثر شراسة.

وكسرت بنتشيتش إرسال منافستها لتتقدم 3-1 وساندها الحظ في كرة ارتطمت بالشبكة وسقطت خلفها مباشرة.

واستعادت هاليب قوتها وفرضت شوطاً فاصلاً على منافستها، لكن بنتشيتش حسمته بأريحية لتخوض اللاعبتان مجموعة فاصلة لكن سرعان ما تراجعت اللاعبة السويسرية مع بداية المجموعة الثالثة وتأخرت 3-صفر.

وبكت بنتشيتش خلال الاستراحة لكن هاليب تقدمت 4-صفر بعد استئناف المباراة وحسمت المجموعة والمباراة بسهولة.

سبأ
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