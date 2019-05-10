محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 70 من المغرر بهم بذمار ذمار- سبأ:

أفرج اليوم بمحافظة ذمار عن 70 من المغرر بهم ممن تم ضبطهم وهم في طريقهم للالتحاق بصفوف العدوان.



وخلال الإفراج أكد محافظ ذمار رئيس اللجنة الأمنية محمد حسين المقدشي أن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار العفو العام.. مشيرا إلى أهمية أن يعي الجميع خطورة مؤامرات العدوان التي تهدف إلى تمزيق الوطن ونهب مقدراته.

وحث المغرر بهم للوقوف في صف الوطن.. لافتا إلى حرص القيادة السياسية إعطاء فرصة للمتورطين في مساندة العدوان للعودة إلى صف الوطن والعمل على تعزيز وحدة الصف لمواجهة العدوان.



وأشار إلى الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق اليمن أرضا وشعبا على مدى أكثر من أربعة أعوام.. مبينا أهمية التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهته وإفشال مخططاته.



وأشاد محافظ ذمار بجهود أجهزة الأمن وأبطال الجيش واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات.



فيما أشار مدير أمن المحافظة العميد أحمد عبدالله الشرفي إلى أن العفو فرصة لبناء الثقة بالمفرج عنهم.. داعيا إياهم للوقوف في صف الوطن والوعي بخطورة مخططات العدوان والحذر من محاولة الالتحاق بصفوفه مرة أخرى.



حضر عملية الإفراج عضو المجلس المحلي بالمحافظة أحمد صلاح الورقي ومدير مديرية مدينة ذمار محمد أحمد السيقل ومدير مديرية ميفعة عنس علي حسين هاشم الكبسي ومدير إدارة البحث الجنائي محمد الخطيب وعدد من القيادات.

سبأ [10/مايو/2019]سبأ