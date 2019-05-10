ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 11 - مايو - 2019 الساعة 12:05:09ص
وزير الخارجية يهنئ مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بذكرى يوم أوروبا
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف، برقية تهنئة للمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني بمناسبة ذكرى يوم أوروبا.
نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى
أدى نحو 200 ألف مواطن فلسطيني لمن تزيد أعمارهم عن الـ 40 عاماً، ومن مسلمين من جنسيات أجنبية اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.
إستقرت أسعار الذهب عند 1284 دولار للاوقية
إستقرت اسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية الامريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، ما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.
تأهل الرومانية هاليب الى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات
تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الى قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات اثر فوزها اليوم الجمعة على السويسرية بليندا بنتشيتش بنتيجة 6-2 و7-6 و6-صفر.
آخر الأخبار:
توزيع سلال غذائية علی أسر الشهداء بمدينة المحويت
مصرع مرتزقة في عملية إغارة بعسير
قنص اثنين مرتزقة ودك تجمعاتهم بعسير
تدمير دبابة للمرتزقة بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يهنئ مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بذكرى يوم أوروبا
[10/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف، برقية تهنئة للمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني بمناسبة ذكرى يوم أوروبا.


وثمن وزير الخارجية, موقف الاتحاد الأوروبي المبدئي والرافض لأي حل عسكري ودعمه للحل السياسي في اليمن.

وأثنى على موقف الاتحاد الأوروبي ومختلف دوله في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني الذي يواجه عدوان عسكري وحصار شامل للعام الخامس على التوالي.

وأعرب وزير الخارجية عن سعادته لمستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي واستعداد اليمن تعزيز العلاقات مع المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد في مرحلة ما بعد العدوان.

سبأ
  المزيد من (محلي)
توزيع سلال غذائية علی أسر الشهداء بمدينة المحويت
مصرع مرتزقة في عملية إغارة بعسير
قنص اثنين مرتزقة ودك تجمعاتهم بعسير
تدمير دبابة للمرتزقة بعسير
كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بنجران
الإفراج عن 70 من المغرر بهم بذمار
جمعية شكر الرحمن تدشن مشاريعها الرمضانية ببيت الفقيه بالحديدة
وقفات عقب صلاة الجمعة بالحديدة تندد باستمرار حصار الدريهمي
استفادة 205 ألف مواطن من خدمات مستشفيات صنعاء
حملة لمكافحة نواقل الكوليرا بخولان وجحانة والطيال
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفلين واحتراق عدد من منازل المواطنين في الحديدة جراء خروقات الغزاة والمرتزقة
[10/مايو/2019]
وفاة خمس نساء ورجل مسن بسبب الجوع واستشهاد امرأة في الحديدة
[09/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة واستهداف محافظتي صعدة وحجة وعسير
[08/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[07/مايو/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على كتاف بصعدة
[07/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by