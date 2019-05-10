محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يهنئ مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بذكرى يوم أوروبا صنعاء- سبأ:

بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف، برقية تهنئة للمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني بمناسبة ذكرى يوم أوروبا.





وثمن وزير الخارجية, موقف الاتحاد الأوروبي المبدئي والرافض لأي حل عسكري ودعمه للحل السياسي في اليمن.



وأثنى على موقف الاتحاد الأوروبي ومختلف دوله في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني الذي يواجه عدوان عسكري وحصار شامل للعام الخامس على التوالي.



وأعرب وزير الخارجية عن سعادته لمستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي واستعداد اليمن تعزيز العلاقات مع المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد في مرحلة ما بعد العدوان.

سبأ [10/مايو/2019]بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف، برقية تهنئة للمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني بمناسبة ذكرى يوم أوروبا.سبأ