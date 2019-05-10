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  عربي ودولي
الجيش الفرنسي يعلن عن تحرير أربع رهائن في عملية امنية شمال بوركينا فاسو
[10/مايو/2019]
باريس – سبأ:

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة عن تمكن قواتها الخاصة من تحرير أربع رهائن (فرنسيان وأمريكية وكورية جنوبية) في عملية امنية في شمال بوركينا فاسو وقتل خلالها جنديان فرنسيان.


وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل عند الساعة 17,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) الفرنسيين المحررين والكورية الجنوبية التي كانت من بين المخطوفين، في مطار فيلاكوباي جنوب باريس.

وأكد البيان تحرير الرهائن "في عملية عسكرية قادتها القوات الفرنسية مساء الخميس الجمعة في شمال بوركينا فاسو".

وقال قائد الجيش الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر بدوره في بيان إن العملية تحققت "بتحريك قدرات عملية برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) وتدخل القوات البوركينية والدعم الأمريكي في الاستخبارات".

وأعربت واشنطن من جهتها عن "شكرها" لفرنسا لتحرير الرهائن "سالمين" وبينهم أمريكية.

وكتب المسئول المكلف بالشئون الإفريقية في الخارجية الأمريكية تيبور ناغي على موقع (تويتر) "أقدم تعازي الحارة إلى عائلتي العسكريين الفرنسيين اللذين قتلا في هذه العملية".

وبحسب قيادة الجيش الفرنسية فقد قتل أربعة من الخاطفين خلال العملية والتي لم تعطِ معلومات عن هوية المجموعة الخاطفة.

فيما اشار قصر الاليزية الى ان مقتل عسكريين فرنسيين في المعركة وكلاهما ضابطان بحريان في قيادة العمليات الخاصة ومن قوة (اوبير) البحرية.

وخطف السائحان الفرنسيان باتريك بيك ولوران لاسيمويا في الأول من ايار/مايو في بنين التي لا تزال حتى الآن بمنأى من حال الفوضى في غرب إفريقيا حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و(داعش).

سبأ
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