محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية شكر الرحمن تدشن مشاريعها الرمضانية ببيت الفقيه بالحديدة الحديدة- سبأ:

دشنت جمعية شكر الرحمن التنموية الخيرية مشاريعها الرمضانية السنوية للعام 1440ه‍ بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة بتوزيع السلال الغذائية لأسر الأيتام والأسر الأشد فقرا .



ويستفيد من مشاريع الجمعية هذا العام نحو ألف و 500 مواطن من الأيتام والآسر الأشد فقرا .



وأوضحت رئيسة الجمعية بمحافظة الحديدة الدكتورة عالية شماع لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ)أن المشاريع الرمضانية السنوية تأتي ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين.



وأشارت إلى أن المشاريع هذا العام تشمل توزيع ألف و 200 سلة غذائية وتمور و 300 كسوة عيد للأطفال اليتامى والأشد فقرا



وأشادت شماع بجهود رجال الأعمال و فاعلي الخير في تقديم يد العون للفقراء و الأيتام خاصة في شهر العطاء والبذل.

سبأ [10/مايو/2019]سبأ