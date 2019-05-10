[10/مايو/2019]
الحديدة- سبأ:
نظمت بمحافظة الحديدة وقفات إحتجاجية عقب صلاة الجمعة الیوم تنديدا بإستمرار قوى العدوان في حصار مدينة الدريهمي.
واستنكر المشاركون في الوقفات استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق أبناء مديرية الدريهمي وما يفرضه من حصار علی المدينة؛ ما أدى إلى وفاة الكثير من النساء والأطفال والمسنين بسبب الجوع وعدم إدخال الأدوية.
ونددوا بالصمت المطبق للأمم المتحدة، والذي يعد مشاركة في قتل الأطفال والنساء .. محملين الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية مسؤولية الجراٸم التي ترتكب بحق أبناء الدريهمي.
ودعا المشاركون في الوقفات؛ أبناء الشعب اليمني إلی مواجهة التصعيد بالتحشيد للجبهات لمقارعة قوى العدوان والمرتزقته وكسر الحصار على مدينة الدريهمي وإفشال المخططات التآمرية على اليمن.
سبأ