[10/مايو/2019]
دمشق – سبأ :
استشهد طفل سوري وأصيب اثنان آخران اليوم الجمعة جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية البحدلية بمنطقة ببيلا في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق .
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن لغماً أرضياً انفجر بثلاثة أطفال أثناء لعبهم فوق كومة من الركام بجوار ساحة قرية البحدلية جنوب دمشق.
وأضاف المصدر إن انفجار اللغم أدى إلى استشهاد طفل 11 عاماً وإصابة طفلين آخرين 11 و10 أعوام اصابات خطيرة وجرى نقلهم إلى مشفى دمشق.
واشارت الوكالة الى ان التنظيمات الإرهابية تعمد قبل اندحارها أمام الجيش السوري إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة بكثافة في المنازل والشوارع والمرافق العامة .
سبأ