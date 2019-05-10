نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون أول صلاة جمعة من رمضان في رحاب الأقصى أدى نحو 200 ألف مواطن فلسطيني لمن تزيد أعمارهم عن الـ 40 عاماً، ومن مسلمين من جنسيات أجنبية اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة.