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آخر تحديث: الأحد، 17 - مارس - 2019 الساعة 12:03:25ص
الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة اسماعيل بن حسن الحوثي
بعث الاخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة إسماعيل بن حسن الحوثي، بعد حياة حافلة بالتعليم الديني وخدمة الوطن.
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الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة اسماعيل بن حسن الحوثي
[17/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث الاخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة إسماعيل بن حسن الحوثي، بعد حياة حافلة بالتعليم الديني وخدمة الوطن.

واشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى عبدالكريم إسماعيل الحوثي واخوانه، بمناقب وأدوار الفقيد الوطنية وعطائه الكبير في مجال تعليم القرآن الكريم وعلوم الدين.

واشار إلى أن الفقيد كان هامة وطنية ودينية تحلى بصفات الزهد وحسن التواضع وكان من السباقين إلى مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وبذل في سبيل عزة واستقلال الوطن اثنين من انجاله واثنين من احفاده شهداء في معركة الدفاع عن الأرض والعرض.

وأكد  رئيس المجلس السياسي الأعلى أنه  برحيل العلامة إسماعيل بن حسن الحوثي خسر الوطن عالماً جليل ومربي فاضل.

وعبر  عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة اسرته وطلابه ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده  بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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