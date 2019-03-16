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  رياضة
بدء دورة إعداد حكام كرة القدم المستجدين بذمار
[16/مارس/2019]
ذمار - سبأ :

بدأت بذمار اليوم الدورة التأهيلية لحكام كرة القدم المستجدين بمشاركة 35 شابا من محافظات ذمار وإب والبيضاء .

وفي افتتاح الدورة التي ينظمها فرع الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة الفرعية للحكام بالتعاون مع الدائرة الرياضية بإشراف مكتب الشباب والرياضة .. أكد وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق أهمية استمرار تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات .

ونوه بدور الحكام الوطنيين الذين وصلوا للعالمية وسجلوا حضورا مشرفا في البطولات والمحافل الخارجية.. مشيرا إلى أهمية مثل هذه الدورات لتأهيل كوادر جديدة لرفد الساحة الرياضية بالحكام المؤهلين علمياً وفقا لقواعد وأسس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد .

وأشاد الوكيل عبدالرزاق بجهود القطاع الرياضي في تنظيم الدورة واستمرار إقامة الأنشطة والفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية رغم التحديات جراء العدوان.
 

فيما حث مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي والأمين العام المساعد للاتحاد العام لكرة القدم للشئون الفنية الدكتور عادل عمر، المشاركين على الاستفادة من محتويات الدورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشارا إلى أهمية تزامن الدورة مع دورة الشهيد الرئيس الصماد الرياضية والتي ستتيح للمشاركين إدارة عدد من مبارياتها ضمن برنامج التطبيق العملي للدورة.

وأعلن الصوفي عن تبرع المكتب بمبلغ مائة ألف ريال دعما لمواجهة نفقات الدورة.

من جانبه أشار رئيس فرع اتحاد كرة القدم بذمار الكابتن ناصر العبال إلى أن المشاركين في الدورة يمثلون مديريات محافظة ذمار ومدن رداع ويريم وإب .. مثمنا جهود  كل من ساهم في الإعداد وتنفيذ الدورة.

وحث المشاركين على الاستفادة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، واكتساب المهارات من خبرات وإمكانيات القائمين على الدورة.


يذكر أن برنامج الدورة التي يحاضر فيها الخبير التحكيمي الكابتن ناجي أحمد حسن ورئيس اللجنة الفرعية للحكام بذمار الكابتن نبيل عبدالله الضبعي، يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول قانون تحكيم كرة القدم.

حضر الافتتاح مدير مكتبة البردوني عبده الحودي ومدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي الهيصمي ومدير المؤسسة المحلية للمياه المهندس طه الهندي والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الجودو تيسير راويه ومدير مكتب الشباب بمديرية ذمار منير الشاهري والمشرف الفني بفرع اتحاد الكرة عبدالله العتاشي.

سبـأ
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