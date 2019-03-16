مكتب الصحة بصنعاء: تقديم خدمات المعاينة الصحية مجانا بمستشفيات صنعاء





أكد مكتب الصحة بمحافظة صنعاء أنه سيتم تقديم خدمة المعاينة الصحية مجاناً في كافة مستشفيات المحافظة بمناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود.

صنعاء - سبأ :

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أنه تم توجيه المستشفيات بما فيها الخاصة بالمعاينة مجانا ومنح 30 بالمائة تخفيض من قيمة الخدمات الطبية الأخرى لمدة أسبوع بدءا من اليوم 16 مارس بالإضافة إلى رفع الجهوزية.

واعتبر تقيم خدمات طبية مجانا أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين في ذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود والثبات في وجه العدوان السعودي الأمريكي.



[16/مارس/2019]سبـأ