ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 11:03:44م
متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل )
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.
حكومة نيوزيلندا: جاءنا بيان من السفاح قبل الهجوم على المسجدين بـ10 دقائق
فجرت صحيفة نيوزيلندية مفاجأة مدوية، إذ نقلت عن متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، قولها إن المكتب تلقى بيانا من منفذ الاعتداء قبل تنفيذ الهجوم على المسجدين.
الجيش الإيراني يعلن مرافقته لـ 6 آلاف ناقلة نفط
قال قائد أسطول الجنوب في البحرية الإيرانية، أفشين تاشك، إن الدوريات التي بدأت البحرية الإيرانية بإيفادها إلى البحار البعيدة منذ عام 2009 نفذت لحد الآن عمليات مرافقة 6000 ناقلة نفط وحمايتها.
المنتخب الأولمبي للقدم ينهي معسكره الداخلي استعداد لتصفيات آسيا بطهران
أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة المكلا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية الاولمبية التي تستضيفها إيران خلال الفترة 22-26 مارس القادم.
آخر الأخبار:
بدء دورة إعداد حكام كرة القدم المستجدين بذمار
مكتب الصحة بصنعاء: تقديم خدمات المعاينة الصحية مجانا بمستشفيات صنعاء
الترجي التونسي وقسنطينة الجزائري بربع نهائي أبطال أفريقيا
مناقشة ترتيبات إنجاح الانتخابات النيابية الشاغرة في الدائرتين (203- 214) بذمار(مصحح)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب الصحة بصنعاء: تقديم خدمات المعاينة الصحية مجانا بمستشفيات صنعاء
[16/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

أكد مكتب الصحة بمحافظة صنعاء أنه سيتم تقديم خدمة المعاينة الصحية مجاناً في كافة مستشفيات المحافظة بمناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود. 


وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أنه تم توجيه المستشفيات بما فيها الخاصة بالمعاينة مجانا ومنح 30 بالمائة تخفيض من قيمة الخدمات الطبية الأخرى لمدة أسبوع بدءا من اليوم 16 مارس بالإضافة إلى رفع الجهوزية. 

واعتبر تقيم خدمات طبية مجانا أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين في ذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود والثبات في وجه العدوان السعودي الأمريكي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة ترتيبات إنجاح الانتخابات النيابية الشاغرة في الدائرتين (203- 214) بذمار(مصحح)
اجتماع حكومي أممي يناقش إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بميناء الحديدة
بن حبتور والعيدروس يستعرضان علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس الشورى
الخارجية تدعو مجلس النواب الأمريكي التصويت لمشروع وقف الدعم لتحالف العدوان
مناقشة جوانب تعزيز الصمود في مواجهة العدوان بالطيال بصنعاء
فعالية للجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة السجين عن حقوق السجينات والمرأة
وقفة احتجاجية بالصليف تنديدا بجريمة العدوان في كشر
فعالية بمرور أربعة أعوام من الصمود في مديرية الثورة
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض الجهود المبذولة للحد من الكوليرا
تفقد عدد من المرافق الصحية والمدارس ببني جبر بالطيال بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by