اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الإيراني يعلن مرافقته لـ 6 آلاف ناقلة نفط طهران - سبأ:

قال قائد أسطول الجنوب في البحرية الإيرانية، أفشين تاشك، إن الدوريات التي بدأت البحرية الإيرانية بإيفادها إلى البحار البعيدة منذ عام 2009 نفذت لحد الآن عمليات مرافقة 6000 ناقلة نفط وحمايتها.



وأضاف تاشك أن نشاطات البحرية الإيرانية بالمساهمة في تنمية دبلوماسية البلاد، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.



واعتبر تاشك أن من بين أهداف هذه الدوريات برفع العلم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستعراض القدرات البحرية للجيش في المياه البعيدة والدولية، تعريف الطلاب على المنظومات في المتوفرة في السفن، توجيه رسائل السلام والصداقة إلى بلدان المنطقة ، ضمان أمن ملاحة السفن التجارية وناقلات النفط واحدة.



ويشار إلى أن الدورية الـ 61 الاستخبارية والعملانية التابعة لبحرية الجيش الإيراني والتي تضم مدمرة سبلان وسفينة بندرعباس اللوجستية أوفدت الى المياه الدولية.

سبـأ [16/مارس/2019]سبـأ