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  عربي ودولي
حكومة نيوزيلندا: جاءنا بيان من السفاح قبل الهجوم على المسجدين بـ10 دقائق
[16/مارس/2019]
ويلينغتون - سبأ:
فجرت صحيفة نيوزيلندية مفاجأة مدوية، إذ نقلت عن متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، قولها إن المكتب تلقى بيانا من منفذ الاعتداء قبل تنفيذ الهجوم على المسجدين.

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" المحلية عن المتحدث باسم رئيسة الحكومة قوله إن مكتب رئيسة الوزراء كان واحدا من 70 متلقيا أرسل لهم البيان قبل نحو 10 دقائق من بدء الهجوم، كما تلقى سياسيون آخرون مثل الزعيم القومي سيمون بريدجز ورئيس البرلمان تريفور مالاد، نسخة من البيان".

وأضافت الصحيفة أن "معظم المتلقين الآخرين كانوا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية"، لافتة إلى أن القاتل كان يتحدث وكأن جريمته قد تمت بالفعل".

وأضاف المتحدث أن "الرسالة كانت تشرح أسباب إقدام الجاني على فعلته، فهو لم يقل إن هذا ما أنوي فعله، لم يكن بالإمكان إيقافه". وذكر أن البيان لم يحدد ما كان الجاني سيقدم عليه، بل كـُتب وكأن الأحداث وقعت بالفعل".

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الجمعة، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

سبـأ
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