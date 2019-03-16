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  رياضة
الترجي التونسي وقسنطينة الجزائري بربع نهائي أبطال أفريقيا
[16/مارس/2019]
هراري - سبأ:
تأهلت فرق الترجي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري ومازيمبي الكونغولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأكد الترجي جاهزيته للدفاع عن لقبه بفوزه 2-1 بتشكيلة من البدلاء على مستضيفه بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي 2-1 ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية.

وأحرز هدفي الفائز -الذي حسم تأهله لدور الثمانية بالجولة الماضية- محمد أمين المسكيني (9) وآدم الرجيبي (84) بينما جاء هدف الشرف عن طريق علي صديقي (63) من زمن المباراة.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع حوريا الغيني مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

بهذه النتيجة، يتصدر الترجي المجموعة بـ 14 نقطة وضمن التأهل قبل هذه الجولة، وحوريا الثاني بسبع نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو، والصراع بينهما على البطاقة الثانية للتأهل، بينما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع والأخير بنقطتين.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب مازيمبي على ضيفه شباب قسنطينة بهدفين دون رد. أحرز الهدفين جاكسون موليكا (15 من ضربة جزاء) وتريسور مبوتو مابي (68).

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب الأفريقي التونسي على ضيفه الإسماعيلي المصري بهدف نظيف سجله غازي العيادي (75 من ضربة جزاء).

بذلك، تصدر مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة، وقسنطينة الثاني برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن الأفريقي الذي ودع رفقة الإسماعيلي الرابع برصيد نقطتين.

سبـأ
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