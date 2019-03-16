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مناقشة ترتيبات إنجاح الانتخابات النيابية الشاغرة في الدائرتين (203- 214) بذمار(مصحح)
[16/مارس/2019]
ذمار - سبأ :
 ناقش اجتماع بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي اليوم ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية للدوائر الشاغرة (203) جبل الشرق و (214) وصاب السافل، ودور السلطة المحلية في مساندة دور لجان إدارة الانتخابات.

وخلال الاجتماع بحضور رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب طاهر النهاري ووكيل المحافظة محمود الجبين وعضوا مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ومحمد الفاطمي، أكد المحافظ المقدشي أهمية استكمال كافة الترتيبات لإنجاح الانتخابات في الدائرتين.

ولفت إلى الدور المعول على قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في مساندة اللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء لتنفيذ الانتخابات.

وأشار إلى الأهمية التي تمثلها الانتخابات لملء المقاعد النيابية الشاغرة.. مبينا ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح مهام اللجان المكلفة بإدارة العملية الانتخابية في الدائرتين وفق البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة محمد المصباحي ومحمد المقداد وحميد جابر ومديري مديريتي وصاب السافل فؤاد القديمي وجبل الشرق هلال المقداد وأمينا محلي جبل الشرق أحمد الحبر ووصاب السافل عبده الفقيه ومستشارو المحافظ عبده العلوي وفضل الاشول وشعلان الأبرط.

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