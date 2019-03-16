متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل ) كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.