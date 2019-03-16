ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 09:20:07م
متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل )
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.
خارجية فلسطين : ستة شهداء في الهجوم على مسجدي كرايست تشيرتش بنيوزيلندا
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت عن استشهاد ستة مواطنين واصابة ستة آخرين في الهجوم الذي تعرض له مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا أمس الجمعة .
رئيس الوزراء يناقش مع اتحاد منتجي الأدوية تعزيز دور قطاع الصناعات الدوائية
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع اتحاد منتجي الأدوية برئاسة الدكتور إحسان الرباحي، الإجراءات المشتركة لتعزيز الدور الوطني لقطاع الصناعات الدوائية ومساهمته الواسعة في الأمن القومي الدوائي.
المنتخب الأولمبي للقدم ينهي معسكره الداخلي استعداد لتصفيات آسيا بطهران
أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة المكلا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية الاولمبية التي تستضيفها إيران خلال الفترة 22-26 مارس القادم.
آخر الأخبار:
مناقشة ترتيبات إنجاح الانتخابات النيابية الشاغرة في الدائرتين (203- 214) بذمار(مصحح)
الباحث أحمد عبدالخالق ينال الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحديدة
اجتماع حكومي أممي يناقش إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بميناء الحديدة
بن حبتور والعيدروس يستعرضان علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس الشورى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
الباحث أحمد عبدالخالق ينال الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحديدة
[16/مارس/2019]
الحديدة - سبأ :

نال الباحث أحمد عبد الخالق علي محمد درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الحديدة عن رسالته الموسومة بـ" مدى تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء وأثره في ولاء الطلبة".


وأقرت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد عبدالرشيد علي زميلان - رئيسا مشرفا مناقشا خارجيا على الرسالة - جامعة عدن والأستاذ الدكتور وائل سلطان عبدالله الحكيمي - مناقشا ممتحنا خارجيا عضو جامعة تعز، والأستاذ الدكتور مراد محمد عبدالله النشمي - مناقشا ممتحنا داخليا عضو جامعة العلوم والتكنولوجيا منح الباحث في كلية إدارة الأعمال درجة الماجستير بتقدير امتياز.

حضر المناقشة عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور إسماعيل الشرعبي ورئيس القسم العلمي الأستاذ الدكتور عبده العامري  وعدد من عمداء الكليات والأكاديميين بالجامعة ومدير عام العلاقات أحمد أبو هادي.

سبـأ
  المزيد من (ثقافة)
فوز فيلم (مسافرو الحرب) بجائزة أفضل فيلم في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية
صدور كتاب "مطالعات وتأملات" للكاتب والناقد محمد ناجي أحمد
دراسة : المقلعون عن التدخين أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي
اتحاد أدباء صنعاء ومنتدى الحداثة والتنوير يحتفيان بديوان "هزيم" للشاعر محمد الأبارة
المصري رامي مالك يفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل
السبت بصنعاء فعالية ثقافية ومعرض فوتوغرافي عن المفكر الراحل هشام علي
جامعة السربون تمنح الباحث طواف درجة الدكتوراه
الباحث عبد الله بن علي يحصل على الدكتوراه من جامعة السلطان الماليزية
تكريم الأديب محمد الحداد ومديري الإعلام السابقين في إب
مهرجان برلين السينمائي الدولي يعرض 400 فيلم نصفها من اخراج نساء
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by