[16/مارس/2019]
الحديدة - سبأ :
نال الباحث أحمد عبد الخالق علي محمد درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الحديدة عن رسالته الموسومة بـ" مدى تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء وأثره في ولاء الطلبة".
وأقرت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد عبدالرشيد علي زميلان - رئيسا مشرفا مناقشا خارجيا على الرسالة - جامعة عدن والأستاذ الدكتور وائل سلطان عبدالله الحكيمي - مناقشا ممتحنا خارجيا عضو جامعة تعز، والأستاذ الدكتور مراد محمد عبدالله النشمي - مناقشا ممتحنا داخليا عضو جامعة العلوم والتكنولوجيا منح الباحث في كلية إدارة الأعمال درجة الماجستير بتقدير امتياز.
حضر المناقشة عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور إسماعيل الشرعبي ورئيس القسم العلمي الأستاذ الدكتور عبده العامري وعدد من عمداء الكليات والأكاديميين بالجامعة ومدير عام العلاقات أحمد أبو هادي.
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