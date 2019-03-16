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المنتخب الأولمبي للقدم ينهي معسكره الداخلي استعداد لتصفيات آسيا بطهران
أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة المكلا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية الاولمبية التي تستضيفها إيران خلال الفترة 22-26 مارس القادم.
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  رياضة
المنتخب الأولمبي للقدم ينهي معسكره الداخلي استعداد لتصفيات آسيا بطهران
[16/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة المكلا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية الاولمبية التي تستضيفها إيران خلال الفترة 22-26 مارس القادم.


ويخوض المنتخب الأولمبي التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات  العراق وإيران وتركمانستان وذلك بعد إعلان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش القائمة النهائية للمنتخب والمكونة من 23 لاعبا.

وضمت التشكيلة النهائية للمنتخب الأولمبي كل من " سالم الهارش، محمد فتح أمان، علي عبس، ميلاد العميسي، عصام نعمان، عبد الحكيم سيف، أحمد عزي جوبح، فادي صالح، ناصر محمدوه الجحوشي، مناف سعيد، أنيس المعاري، رامي الو سماني، عبد الله زهرة، أحمد ماهر، علي حفيظ، مفيد جمال، عمر الداحي، زكريا طواف، محمد مهيوب، محمد المداري ، أحمد عبد الله سالم، طه كندش وأحمد السروري".

ووفقا لنظام التصفيات التي يشارك فيها 44 منتخبا، تم تقسيمهم إلى 11 مجموعة يتأهل  الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند العام القادم بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثاني.

وفي حالة حصول المنتخب التايلاندي المستضيف على إحدى بطاقات التأهل المباشر، يتأهل خامس أفضل منتخب يحصل على المركز الثاني ليكمل عقد المنتخبات ألـ16 التي ستتنافس على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020م".

وكان المنتخب الأولمبي خاض معسكرا تدريبيا بمدينة المكلا استمر 45 يوما بمشاركة 80 لاعبا يمثلون كافة أندية المحافظات، تم تصفيتهم إلى 23 لاعبا لخوض تصفيات آسيا.

سبـأ
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