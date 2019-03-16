بن حبتور والعيدروس يستعرضان علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس الشورى

صنعاء - سبأ :

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ، علاقات التكامل والشراكة بين المؤسستين الدستوريتين في مواجهة تحديات الظرف الإستثنائي الراهن .





وهنأ رئيس الوزراء في مستهل اللقاء العيدروس بإنتخابه رئيسا للشورى ونيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وأعضاء المجلس لقيادة المؤسسة الشوروية في مرحلة معقدة ومفصلية في حياة شعبنا اليمني .

ونوه بالجهود والأعمال التي يقوم بها مجلس الشورى لإسناد عدد من القطاعات الحكومية عبر توصياته القيمة الصادرة من رجال دولة يمتلكون خبرات كبيرة ومتراكمة في إدارة الدولة وانشطتها التنموية والاقتصادية والخدمية لعقود خلت .

وأكد حرص الحكومة على الإستفادة من توصيات الشورى بشأن عدد من الجوانب والقضايا المتصلة بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية .

بدوره تناول رئيس مجلس الشورى ابرز التقارير الصادرة عن المجلس ذات الصِّلة بالحكومة والعدوان القائم، والتي لامست قضايا حيوية في كل من الزراعة والكهرباء والمرأة وحقوق الانسان وأمن البحر الأحمر وسقطرى والأطماع الدولية بها .

وبين عمل لجان المجلس المتخصصة وانشطتها ومخرجاتها التي سيتم عرضها على المجلس في اجتماعات القادمة .

ولفت إلى ان المجلس يقوم بمهامه بمراعاة الواقع المعاش وأولوياته وبالاستناد إلى الدستور والقانون والمهام الموكلة إليه من القيادة السياسية.

وأكد استعداد مجلسه لمناقشة أي مواضيع تحال من قبل حكومة الإنقاذ انطلاقا من طبيعة العلاقات التكاملية القائمة بموجب الدستور والقانون وخدمة للمصلحة العليا للوطن .





[16/مارس/2019]سبـأ