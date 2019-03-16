ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 09:20:07م
متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل )
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.
خارجية فلسطين : ستة شهداء في الهجوم على مسجدي كرايست تشيرتش بنيوزيلندا
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت عن استشهاد ستة مواطنين واصابة ستة آخرين في الهجوم الذي تعرض له مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا أمس الجمعة .
رئيس الوزراء يناقش مع اتحاد منتجي الأدوية تعزيز دور قطاع الصناعات الدوائية
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع اتحاد منتجي الأدوية برئاسة الدكتور إحسان الرباحي، الإجراءات المشتركة لتعزيز الدور الوطني لقطاع الصناعات الدوائية ومساهمته الواسعة في الأمن القومي الدوائي.
المنتخب الأولمبي للقدم ينهي معسكره الداخلي استعداد لتصفيات آسيا بطهران
أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة المكلا استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية الاولمبية التي تستضيفها إيران خلال الفترة 22-26 مارس القادم.
آخر الأخبار:
مناقشة ترتيبات إنجاح الانتخابات النيابية الشاغرة في الدائرتين (203- 214) بذمار(مصحح)
الباحث أحمد عبدالخالق ينال الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحديدة
اجتماع حكومي أممي يناقش إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بميناء الحديدة
بن حبتور والعيدروس يستعرضان علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس الشورى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بن حبتور والعيدروس يستعرضان علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس الشورى
[16/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ، علاقات التكامل والشراكة بين المؤسستين الدستوريتين في مواجهة تحديات الظرف الإستثنائي الراهن .



وهنأ رئيس الوزراء في مستهل اللقاء العيدروس بإنتخابه رئيسا للشورى ونيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وأعضاء المجلس لقيادة المؤسسة الشوروية في مرحلة معقدة ومفصلية في حياة شعبنا اليمني .

ونوه بالجهود والأعمال التي يقوم بها مجلس الشورى لإسناد عدد من القطاعات الحكومية عبر توصياته القيمة الصادرة من رجال دولة يمتلكون خبرات كبيرة ومتراكمة في إدارة الدولة وانشطتها التنموية والاقتصادية والخدمية لعقود خلت .

وأكد حرص الحكومة على الإستفادة من توصيات الشورى بشأن عدد من الجوانب والقضايا المتصلة بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية .

بدوره تناول رئيس مجلس الشورى ابرز التقارير الصادرة عن المجلس ذات الصِّلة بالحكومة والعدوان القائم،  والتي لامست قضايا حيوية في كل من الزراعة والكهرباء والمرأة وحقوق الانسان وأمن البحر الأحمر وسقطرى والأطماع الدولية بها .

وبين عمل لجان المجلس المتخصصة وانشطتها ومخرجاتها التي سيتم عرضها على المجلس في اجتماعات القادمة .

ولفت إلى ان المجلس يقوم بمهامه بمراعاة الواقع المعاش وأولوياته وبالاستناد إلى الدستور والقانون والمهام الموكلة إليه من القيادة السياسية.

وأكد استعداد مجلسه لمناقشة أي مواضيع تحال من قبل حكومة الإنقاذ انطلاقا من طبيعة العلاقات التكاملية القائمة بموجب الدستور والقانون وخدمة للمصلحة العليا للوطن .



سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة ترتيبات إنجاح الانتخابات النيابية الشاغرة في الدائرتين (203- 214) بذمار(مصحح)
اجتماع حكومي أممي يناقش إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بميناء الحديدة
الخارجية تدعو مجلس النواب الأمريكي التصويت لمشروع وقف الدعم لتحالف العدوان
مناقشة جوانب تعزيز الصمود في مواجهة العدوان بالطيال بصنعاء
فعالية للجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة السجين عن حقوق السجينات والمرأة
وقفة احتجاجية بالصليف تنديدا بجريمة العدوان في كشر
فعالية بمرور أربعة أعوام من الصمود في مديرية الثورة
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض الجهود المبذولة للحد من الكوليرا
تفقد عدد من المرافق الصحية والمدارس ببني جبر بالطيال بصنعاء
أبناء مديرية الحجيلة بالحديدة يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by