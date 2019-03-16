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وفاة رئيس موريتانيا الأسبق محمد محمود ولد أحمد الولي عن 76 عاماً
[16/مارس/2019]
نواكشوط – سبأ :
أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم السبت عن وفاة رئيس موريتانيا الأسبق محمد محمود ولد أحمد الولي، عن عمر ناهز 76 عاماً .

وحكم ولد أحمد الولي موريتانيا في الفترة ما بين 1979- 1980م وتنازل عن الحكم للرئيس محمد خونه ولد هيداله، معتزلاً المشهد السياسي وعاد للحضور في تنصيب الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كما ظهر مع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في أنشطة سياسية.

والتحق ولد أحمد الولي بالجيش عام 1960م، كضابط من طرف القوات الفرنسية العاملة آنذاك في موريتانيا، وتولى عدة حقائب في الجيش في فترة الرئيس المختار ولد داداه.

وفي عام 1978م، لم يكن من ضمن المؤسسين (للجنة الوطنية للإنقاذ الوطني) التي أنهت سلطة الرئيس المختار ولد داداه في يوليو عام 1978م بقيادة المصطفى ولد محمد السالك والذي كان يشغل منصب قائد الجيش آنذاك، لكنه انضم إليها لاحقاً ليصبح أحد أهم وأنشط أعضائها.

وتولى الولي عدة حقائب في حكومة السالك العسكرية وانشأ مع كل من أحمد ولد بوسيف ومحمد خونه ولد هيداله، ما يعرف باللجنة العسكرية للخلاص الوطني ليتولى في يونيو عام 1979م رئاسة موريتانيا، بعد استقالة المصطفى ولد محمد السالك، بسبب تبعات أزمة "حرب الصحراء".

سبأ
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