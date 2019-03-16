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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 08:05:26م
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الخارجية تدعو مجلس النواب الأمريكي التصويت لمشروع وقف الدعم لتحالف العدوان
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية " إنه تم متابعة ‏مجريات تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي بشأن تمرير مشروع القانون الذي يقضي بوقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتحالف العدوان على اليمن ".

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا المشروع يمثل موقفا داعما للسلام ويخدم مصلحة الشعب الأمريكي وهو النقيض الإيجابي لظلامية النهج الذي اختطته الإدارة الأمريكية في انحيازها إلى أنظمة الظلم والإرهاب والفساد على حساب الشعوب العربية والإسلامية بشكل عام وآمال وتطلعات الشعب اليمني على نحو خاص.

ودعا المصدر مجلس النواب الأمريكي لتسجيل موقف تاريخي مشرف بالتصويت لصالح مشروع القرار المذكور .. لافتا إلى أن التاريخ سيتذكر أسماء ومواقف كل من شارك بهذا التصويت وكل من سعى لتبني هذا القانون من شرفاء المؤسسة التشريعية الأمريكية جمهوريين وديمقراطيين.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة الإدارة الأمريكية لالتقاط هذه الفرصة ووقف الدعم لدول العدوان بما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة ككل، وينهي أسوء كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث.


سبأ
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