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  اقتصاد
رئيس الوزراء يناقش مع اتحاد منتجي الأدوية تعزيز دور قطاع الصناعات الدوائية
[16/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع اتحاد منتجي الأدوية برئاسة الدكتور إحسان الرباحي، الإجراءات المشتركة لتعزيز الدور الوطني لقطاع الصناعات الدوائية ومساهمته الواسعة في الأمن القومي الدوائي.

وتم الاطلاع بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة عبدالوهاب الدرة ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني ، على نشاط الاتحاد وجهوده القائمة لتطوير الصناعة الدوائية والانتقال إلى فتح خطوط جديدة خاصة لإنتاج محاليل الغسيل الكلوي ومحاليل الأوردة وما تمثله من نقلة نوعية في واقع هذه الصناعة .

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والإشكالات الإجرائية التي تواجهه وتؤثر سلبا على مستوى أداء هذا القطاع والدور المعول على حكومة الإتقاذ في إسناده وإعانته على مواصلة الصمود والتطوير النوعي وكبح العوامل التي تعيق برامجه وخططه التوسعيه.

كما تطرق إلى مشروع التعديل القانوني الذي جرى إعداده من قبل وزارات الصناعة والمالية والشؤون القانونية والاتحاد بشأن إعفاء مدخلات إنتاج الأدوية من الضرائب أسوة بإعفاء واردات الأدوية باعتبار أن الصناعات الدوائية الوطنية أحق بالدعم والتشجيع .

ونوه رئيس الوزراء بالنجاحات التي تحرزها الصناعات الدوائية اليمنية عبر تعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية وحصولها على الشهادات الدولية التي تؤكد جودتها العالية.

وأكد أن القطاع الخاص يستحق من الجميع كل التقدير على صموده وثباته في هذا الظرف الاستثنائي .. مشيدا بخطوط الإنتاج الجديدة لهذا القطاع ونوعية المحاليل الهامة التي سيتم تصنيعها محليا وأهمية إسنادها بخطوط جديدة تركز على أدوية الأمراض المزمنة.

ووجه الدكتور بن حبتور وزير الصناعة والتجارة برفع مشروع التعديل المقترح إلى مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماع قادم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

سبأ
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