محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب تعزيز الصمود في مواجهة العدوان بالطيال بصنعاء صنعاء- سبأ:

ناقش لقاء ببني جبر مديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيلي المحافظة جبران غوبر وشايف عاصم جوانب تعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وأكد اللقاء الذي ضم مشائخ واعيان بني جبر في إطار فعاليات أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان ضرورة الأستمرار في دعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشار إلى المسئولية الملقاة على عاتق الجميع ودورهم في الدفاع عن حياض الوطن والثأر لجرائم العدوان البشعة بحق اليمن أرضا وإنسانا.



وفي اللقاء ثمن الوكيلان غوبر وعاصم تضحيات بني جبر في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في كافة الجبهات.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ