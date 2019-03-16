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فعالية بمرور أربعة أعوام من الصمود في مديرية الثورة
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
نظم المجلس المحلي والمكتب الإشرافي بحي تونس بمديرية الثورة بأمانة العاصمة، اليوم فعالية بمرور أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات، في الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى محمد المصري أن اليمنيين استطاعوا بصمودهم وثباتهم كسر قوى الهيمنة والغطرسة بقيادة أمريكا والسعودية.

وأشار إلى أن مشروع العدوان في اليمن فشل بصمود وثبات اليمنيين الذي أذهل العالم .. وقال " استطاع اليمنيون بصمودهم مواجهة أكبر قوتين في العالم قوة المال وقوة السلاح ".

ولفت الوزير عقبات إلى أنه رغم الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء والشيوخ، لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من الصمود والثبات في مواجهته .. داعيا الجميع إلى التحرك الجاد في مواجهة الطغاة والمستكبرين .

بدوره أشار وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صالح الخولاني إلى أن اليمنيين يدركون حجم التآمر ومخططات العدوان .. مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينكسر أو يهزم بفضل صموده واستبساله.

من جانبه دعا مدير مديرية الثورة محمد الدرواني، إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال ومشاركة أبناء حي تونس في الوقفة والقافلة التي سيسيرها أبناء الحي غدا.

فيما أشار عضو مجلس التلاحم القبلي بالمديرية الشيخ معاذ الشايف، إلى أنه بعد أربعة أعوام من العدوان لم تستطع قوى تحالف العدوان تحقيق أي انتصار.

حضر الفعالية أمين محلي مديرية الثورة عصام القايفي وعدد من المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية.


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