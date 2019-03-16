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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 08:07:30م
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  عربي ودولي
عاصفة مدارية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب سواحل موزامبيق
[16/مارس/2019]
مابوتو – سبأ:
إجتاحت عاصفة مدارية قوية سواحل موزامبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وصلت سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأظهرت صور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اللافتات وأسطح المباني وقد اقتلعتها الرياح بينما انتشرت فروع الأشجار وأسلاك الكهرباء في الشوارع في مدينة بيرا التي يقطنها نحو 500 ألف شخص.

وفي إقليم زامبيزي شمال البلاد أصبحت القرى على طول الساحل معزولة عن البر الرئيسي مع اشتداد العاصفة.

وذكرت قناة (تي.في.إم) الرسمية أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص تعرضوا لإصابات بالغة.

وجلبت العاصفة (إيداي) المزيد من المياه والدمار للمناطق التي شهدت مقتل العشرات وتشرد عشرات الآلاف بسبب السيول على مدى الأسبوع الماضي، فيما يتوقع أن تضرب العاصفة أجزاء في مالاوي المجاورة.

سبأ
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