رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب تدشن أنشطتها الرياضية إب -سبأ:

دشنت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب ومستشفى جبلة الجامعي اليوم أنشطتها الرياضية للعام الجامعي التي تستمر خلال الفترة من 16 إلى 31 مارس الجاري .



وخلال التدشين أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أهمية تنفيذ الأنشطة الرياضية المصاحبة للعملية التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات ومواهب طلبة الجامعة.



من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور عبدالله المطري أن هذه البطولة تشمل الانشطة الرياضية في " كرة القدم والطائرة و الطاولة و الشطرنج بهدف خلق بيئة تعليمية تمكن الطلبة من تجديد طاقاتهم وصقل مواهبهم المختلفة.



ودعا كافة منتسبي الكلية ومستشفى جبلة الجامعي إلى المشاركة الفاعلة في مختلف الالعاب التي يشملها موسم الأنشطة الجاري.



حضر التدشين مدير عام الأنشطة والخدمات الطلابية بالجامعة ياسر صالح و مدير المركز التعليمي عبد الدائم السقاف والأديب علي المتوكل وعدد من المعنيين .

سبأ [16/مارس/2019]سبأ