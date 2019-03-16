محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية الحجيلة بالحديدة يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان الحديدة- سبأ:

نظم أبناء مديرية الحجيلة بمحافظة الحديدة لقاء للتأكيدا على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.



وأدان المشاركون في اللقاء جريمة العدوان السعودي الأمريكي بحق النساء والأطفال في مديرية كشر محافظة حجة.



واستنكر بيان عن اللقاء استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان بحق الإنسانية تنتهك في اليمن على مرأى ومسمع من دعاة الإنسانية ومنظماتها.



وأدان البيان التدخل البريطاني السافر في الشأن اليمني ودعمهم لقوى العدوان والمرتزقة، ومحاولاتهم المستمرة لإفشال اتفاق السويد في الحديدة .



ودعا البيان أحرار العالم العمل على إيقاف انتهاكات وجرائم العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الذي يستهدف كل مقومات الحياة للشعب اليمني.





سبأ [16/مارس/2019]سبأ