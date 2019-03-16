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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 08:07:30م
متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل )
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.
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وقفة احتجاجية بعزلة الحشابرة مديرية الزيدية تنديدا بجرائم العدوان
[16/مارس/2019]
الحديدة- سبأ:
نظم أبناء عزلة الحشابرة بمديرية الزيدية محافظة الحديدة وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق نساء وأطفال منطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.

و أكد المشاركون في الوقفة استمرارهم في الثبات والصمود في مواجهة قوى العدوان السعودي الامريكي ، ودعم الجبهات بالرجال والمال حتى دحر العدوان ومرتزقته من كل ارض اليمن.

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أنه مهما زاد العدوان من جرائمه على الشعب اليمني لن يجدوا الا مزيدا من الصمود والثبات والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل عزتهم وكرامتهم.

ودعا البيان جميع الاحرار إلى التحرك الجاد ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر ، وتطهير ارض الوطن من الغزاة المحتلين ومرتزقتهم.

سبأ
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