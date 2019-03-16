محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بعزلة الحشابرة مديرية الزيدية تنديدا بجرائم العدوان الحديدة- سبأ:

نظم أبناء عزلة الحشابرة بمديرية الزيدية محافظة الحديدة وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق نساء وأطفال منطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.



و أكد المشاركون في الوقفة استمرارهم في الثبات والصمود في مواجهة قوى العدوان السعودي الامريكي ، ودعم الجبهات بالرجال والمال حتى دحر العدوان ومرتزقته من كل ارض اليمن.



وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أنه مهما زاد العدوان من جرائمه على الشعب اليمني لن يجدوا الا مزيدا من الصمود والثبات والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل عزتهم وكرامتهم.



ودعا البيان جميع الاحرار إلى التحرك الجاد ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر ، وتطهير ارض الوطن من الغزاة المحتلين ومرتزقتهم.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ