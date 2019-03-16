عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة المصرية تعلن عن مقتل أربعة مصريين في هجوم مسجدي نيوزيلندا القاهرة – سبأ :

أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت عن مقتل أربعة مصريين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا امس الجمعة وأسفرا عن مقتل 49 شخصاً.



وافاد بيان على صفحة وزارة الهجرة المصرية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "السلطات النيوزيلندية تؤكد استشهاد أربعة مصريين وهم منير سليمان (٦٨ عاما) وأحمد جمال الدين عبد الغني (٦٨ عاما) وأشرف المرسي وأشرف المصري".



وحسب بيان الوزارة، فإن سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي أكد أن "الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعاً مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش".



وأضاف الوسيمي انه "تم إبلاغه أن الضحايا (القتلى) المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى".



وهاجم أسترالي مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش ما أسفر عن مقتل 49 شخصا خلال 36 دقيقة بعد ظهر الجمعة .

سبأ [16/مارس/2019]سبأ