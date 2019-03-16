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اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة يناقش أنشطة قطاع الكهرباء
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، أنشطة قطاع الكهرباء الخاصة بالتوليد والتوزيع .

وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة للشؤون المالية تقي الدين المطاع ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ونائب مدير عام المؤسسة لشؤون التوزيع المهندس صلاح المصري، إلى كمية الوقود المتوفر خلال الفترة الراهنة وآلية التشغيل الحالية لمحطة كهرباء حزيز ومدى جاهزية خطوط نقل الطاقة الكهربائية الداخلية.

كما تطرق الاجتماع إلى آلية توزيع الطاقة الكهربائية المتوفرة على مستوى كل منطقة وجاهزية شبكة التوزيع والخلايا والعدادات على مستوى الخلايا والطاقة المباعة والتحصيلات.

واستعرض الاجتماع الكتيب الخاص بأضرار العدوان على قطاع الكهرباء خلال أربع سنوات، وما ألحقه من خسائر فادحة بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تسبب بها العدوان جراء توقف الكهرباء بأمانة العاصمة والمحافظات.

وفي الاجتماع أكد الوزير الجرموزي الحرص على رفع توليد الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة استهداف تحالف العدوان للبنية التحتية.

ولفت إلى أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في تفعيل مستوى الأداء وتنمية الإيرادات بإدخال محطات توليد جديدة إلى الخدمة وفقا لما يتوفر من وقود.

وكان مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس راشد ونائبه لشؤون التوزيع المهندس المصري، استعرضا تقرير عن الطاقة الكهربائية المتوفرة على مستوى مناطق كهرباء أمانة العاصمة والخطط الكفيلة بتوزيع وتوسيع التيار الكهربائي في مناطق كهرباء الأمانة .

سبأ
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